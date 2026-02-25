El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, cuestionó las declaraciones del alcalde de Pataz, Aldo Mariños, quien denunció que las fuerzas del orden no lo apoyan a pesar de que denunció que “Los Pulpos” le exigen S/ 50 mil de cupo.

“De forma irresponsable se han vertido ciertas entrevistas en donde dice que la Policía no lo ha asistido, totalmente falso”, dijo.

Video: PNP

Agregó que la comisaría de Tayabamba tomó su denuncia y la derivó a la Fiscalía Provincial Mixta de Pataz. Además, lo resguardan en su casa y el trabajo.

“El señor si ha sido asistido. Estamos coberturando su domicilio, tenemos las fotografías, hemos puesto un dron”, remarcó Moreno.