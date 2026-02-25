Por decir que la Policía no lo apoya.
El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, cuestionó las declaraciones del alcalde de Pataz, Aldo Mariños, quien denunció que las fuerzas del orden no lo apoyan a pesar de que denunció que “Los Pulpos” le exigen S/ 50 mil de cupo.

“De forma irresponsable se han vertido ciertas entrevistas en donde dice que la Policía no lo ha asistido, totalmente falso”, dijo.

General Franco Moreno, jefe Región Policial La Libertad
Video: PNP

Agregó que la comisaría de Tayabamba tomó su denuncia y la derivó a la Fiscalía Provincial Mixta de Pataz. Además, lo resguardan en su casa y el trabajo.

“El señor si ha sido asistido. Estamos coberturando su domicilio, tenemos las fotografías, hemos puesto un dron”, remarcó Moreno.

