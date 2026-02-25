La noche del último martes, hampones llegaron hasta los exteriores de la Institución Educativa Cecat Marcial Acharán, ubicado en la cuadra 24 de la avenida América Sur del distrito de Trujillo, y detonaron una potente carga explosiva. La explosión causó daños materiales y alertó a los vecinos de la urbanización Los Jazmines.

Actualmente, en el colegio se están ejecutando obras de reconstrucción integral y equipamiento a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, bajo la modalidad de modalidad Fast Track. Además, con una inversión de más de 25.5 millones de soles.

ATENTADO

Los delincuentes habrían llegado al promediar las 11:30 de la noche hasta el colegio para dejar el cartucho de dinamita en la ventana de la caseta de control. Luego, tras unos segundos, el explosivo hizo volar los vidrios y afectó parte de la estructura del plantel educativo.

Agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo llegaron hasta el Cecat Marcial Acharán luego de ser alertados por los residentes de esta jurisdicción. Asimismo, el personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó el área y quedó a cargo de las pesquisas del caso.

Los vecinos exigieron a las autoridades y a la PNP acciones inmediatas para frenar esta ola delictiva que golpe a la provincia de Trujillo.