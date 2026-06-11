La Municipalidad Provincial de Castilla convocó a la población a una audiencia pública que se realizará el 20 de junio, por la exclusión de Aplao,capital de la provincia, como zona de influencia indirecta del proyecto minero Zafranal.

Según la información municipal, la quinta modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIA) de la etapa de exploración de Zafranal, no considera al distrito de Aplao como zona de influencia, por lo que consideran necesaria la reunión de los pobladores.

El encuentro se realizará a las 10:00 de la mañana en el Coliseo Municipal de Aplao y congregará a autoridades, dirigentes, organizaciones sociales y ciudadanos interesados en conocer los cambios planteados para el proyecto cuprífero y expresar sus observaciones.

La audiencia se desarrollará pocos días después de que el alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor, cuestionó públicamente que Aplao no haya sido considerado dentro del área de influencia indirecta del proyecto. La autoridad alegó que esta decisión no refleja el impacto real que tendría la actividad minera sobre la capital provincial.

Según argumentó, Aplao concentra gran parte del movimiento económico asociado a Zafranal y además es utilizada como punto de tránsito y soporte logístico por la infraestructura vial y los servicios que existen en la zona. Por ello, consideró que el distrito debe ser incorporado como área de influencia indirecta para acceder a los beneficios que genere la inversión minera.

En ese contexto, la audiencia pública sería el primer espacio formal donde la población de Castilla podría fijar una posición respecto a esta demanda y plantear observaciones sobre los alcances de la modificación ambiental propuesta por la empresa.

La quinta modificación del MEIA corresponde a la etapa de exploración del proyecto Zafranal, una de las iniciativas mineras más importantes de la región Arequipa, ubicadas entre los distritos de Huancarqui y Lluta en las provincias de Castilla y Caylloma, respectivamente.

La discusión no solo giraría en torno a aspectos ambientales, sino también al reconocimiento de la provincia dentro del esquema de influencia del proyecto y a la distribución de los beneficios económicos que podría generar una futura operación minera.