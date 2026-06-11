El Ministerio Público solicitó cadena perpetua para la pareja de Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización Criminal “Los Pulpos”. Keysi Salvatierra Vigo (29) es acusada de participar en el secuestro de un joven empresario por quien la banda exigía el pago de 500 mil dólares.

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El caso

Keysi Salvatierra se encuentra encerrada en el penal de mujeres de Trujillo, luego de que fuera atrapada el 26 de enero de este año durante un operativo internacional realizado en La Paz, Bolivia. Tras ser capturada, fue trasladada a Trujillo una semana después porque tenía una requisitoria vigente por el rapto de Alan Ríos Guevara, hijo de la exregidora de la Municipalidad Distrital de El Porvenir Sandra Guevara Villalobos.

Según la tesis fiscal, la madre de la hija de “Jhonsson Pulpo” habría cumplido funciones claves para la ejecución del secuestro del joven empresario. Ella se habría acercado a la víctima con la finalidad de obtener su información personal.

De acuerdo con las pesquisas, Keysi Salvatierra entabló contacto con Alan Ríos en su puesto de venta de productos descartables, situado en el mercado 7 de Junio, en el distrito de El Porvenir. Tras ganarse su confianza, habría logrado obtener su número celular.

Esta información la habría compartido con integrantes de la banda “Los Pulpos” que, antes de ejecutar el rapto, empezaron a extorsionarlo y amenazarlo.

Para el Ministerio Público, la mujer también habría colaborado en la búsqueda de la vivienda en donde permaneció encerrado el hombre de negocios.

Buscado

La Policía continúa con la búsqueda internacional del prófugo Jhonsson Cruz. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 500 mil soles por quien brinde información que permita capturarlo.