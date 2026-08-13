Cinco organizaciones productivas de la provincia de Pisco fueron reconocidas como ganadoras del concurso Procompite 2025-2026 y recibieron cheques simbólicos como parte del cofinanciamiento de sus respectivos planes de negocio. La ceremonia se realizó en la Municipalidad Provincial de Pisco, donde también se formalizaron los acuerdos que permitirán iniciar la ejecución de las iniciativas.

Pasaron evaluación

De acuerdo con la resolución de alcaldía N.° 223-2026, el monto total de cofinanciamiento aprobado asciende a S/1 millón 535 mil 799, correspondiente a las categorías A, B y C. Los recursos están orientados a fortalecer cadenas productivas y mejorar la capacidad de producción y competitividad de las organizaciones seleccionadas.

Durante la ceremonia se informó que los cheques simbólicos entregados a los beneficiarios correspondieron a montos de S/160 mil, S/228 mil 800, S/349 mil 999, S/220 mil y S/228 mil 800, respectivamente, de acuerdo con los planes de negocio aprobados en el concurso.

Entre las organizaciones beneficiarias se encuentra una iniciativa vinculada a la cadena productiva de maíz amarillo duro, también otra propuesta está relacionada con la agroindustria y la producción de piscos y vinos, y otros.

Durante su intervención, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, destacó que el programa busca dar un impulso a organizaciones que cuentan con capacidad para crecer, pero que necesitan financiamiento para mejorar sus actividades. Señaló que sectores como la agricultura, pesca, agroindustria y turismo requieren este tipo de iniciativas para generar mayores oportunidades económicas en la provincia.

Se explicó que los planes de negocio pasaron por un proceso de evaluación técnica, administrativa y de calificación antes de ser seleccionados. Con la firma de los acuerdos, se inicia una etapa en la que la municipalidad deberá realizar el seguimiento de cada proyecto.

El programa contempla el financiamiento de maquinaria, equipos, infraestructura productiva, insumos, materiales, capacitación, pasantías y asistencia técnica, según las necesidades de cada plan. El propósito es incrementar la producción, mejorar los procesos, reducir costos, incorporar tecnología y facilitar el acceso de los beneficiarios a nuevos mercados.

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