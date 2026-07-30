de 31 años, la madrugada del 29 de julio en la avenida Las Américas. La Municipalidad Provincial de Pisco emitió un comunicado expresando su más enérgico rechazo, indignación y profunda preocupación

Posición municipal

En el pronunciamiento, la comuna recordó que Pisco permanece desde hace seis meses bajo estado de emergencia, pero advirtió que hechos de esta magnitud obligan a cuestionar la efectividad de dicha medida cuando no está acompañada de acciones operativas contundentes, mayor capacidad de inteligencia, patrullaje permanente y una estrategia integral de lucha contra el crimen.

Asimismo, señaló que viene solicitando de manera reiterada que el estado de emergencia deje de ser solo una prórroga administrativa y se traduzca en resultados concretos que permitan devolver la tranquilidad a la población

Finalmente, el gobierno local exhortó al Gobierno Central, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades competentes a reforzar las acciones operativas y de investigación para identificar, capturar y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de este execrable crimen.

Del mismo modo, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del suboficial Carlos Audel Núñez Pérez, quien deja a un menor hijo en la orfandad, y reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a construir una provincia más segura.

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