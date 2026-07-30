Tras el asesinato a disparos del suboficial de tercera PNP Carlos Audel Núñez Pérez, de 31 años, la madrugada del 29 de julio en la avenida Las Américas. La Municipalidad Provincial de Pisco emitió un comunicado expresando su más enérgico rechazo, indignación y profunda preocupación por el asesinato del efectivo policial.

Posición municipal

En el pronunciamiento, la comuna recordó que Pisco permanece desde hace seis meses bajo estado de emergencia, pero advirtió que hechos de esta magnitud obligan a cuestionar la efectividad de dicha medida cuando no está acompañada de acciones operativas contundentes, mayor capacidad de inteligencia, patrullaje permanente y una estrategia integral de lucha contra el crimen.

Asimismo, señaló que viene solicitando de manera reiterada que el estado de emergencia deje de ser solo una prórroga administrativa y se traduzca en resultados concretos que permitan devolver la tranquilidad a la población

Finalmente, el gobierno local exhortó al Gobierno Central, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades competentes a reforzar las acciones operativas y de investigación para identificar, capturar y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de este execrable crimen.

Del mismo modo, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del suboficial Carlos Audel Núñez Pérez, quien deja a un menor hijo en la orfandad, y reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a construir una provincia más segura.

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