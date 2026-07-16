El Gobierno declaró el estado de emergencia por un periodo de 60 días en cinco distritos de la provincia de Pisco, en la región Ica, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad y enfrentar los hechos de violencia registrados en la zona.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 105-2026-PCM, comprende los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca. Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Como parte del estado de emergencia, se restringirán temporalmente algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales , conforme a lo establecido en la Constitución.

Asimismo, las actividades públicas de carácter masivo, como eventos religiosos, culturales o deportivos, solo podrán realizarse con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las reuniones que no impliquen concentraciones multitudinarias podrán desarrollarse con normalidad.

Para coordinar las acciones de seguridad, el Ejecutivo dispuso la creación inmediata del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que será encabezado por el jefe de la Región Policial Ica. La norma fue suscrita por el presidente José María Balcázar, el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Defensa, Economía, Interior, Justicia y Transportes.