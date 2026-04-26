Durante la tercera sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, las autoridades de Pisco acordaron solicitar, por segunda vez, la ampliación del estado de emergencia en la provincia, en un contexto por la seguridad ciudadana.

Por la seguridad

El pedido surge tras la evaluación de las acciones implementadas durante los últimos meses y los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia. En ese marco, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, expresó su respaldo a la medida excepcional, señalando que ha permitido reforzar las intervenciones contra la criminalidad y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.

Cabe recordar que en enero de 2026 el Gobierno del Perú declaró oficialmente en estado de emergencia la provincia de Pisco, por un periodo de 60 días calendario. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 004-2026-PCM.

Posteriormente, en marzo de 2026, el gobierno central, dispuso ampliar el estado de emergencia por un nuevo periodo de 60 días en esta jurisdicción, con el objetivo de reforzar las acciones contra la delincuencia y restablecer el orden público.

Durante la vigencia de esta disposición, la Policía Nacional del Perú asumió el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que permitió intensificar operativos, patrullajes y acciones de control en zonas consideradas críticas. Asimismo, las autoridades determinaron áreas específicas para la ejecución de intervenciones de seguridad.

El decreto también contempla la suspensión o limitación de determinados derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.

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