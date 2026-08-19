Un total de 253 kilos de droga fueron decomisados durante una intervención vehicular ejecutada por agentes policiales en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho. Una persona fue detenida durante el operativo.

Incautación de la droga

La intervención se realizó, cuando agentes de la División de Investigación contra el Desvío de Insumos Químicos intervinieron un vehículo que se desplazaba desde Sarabamba con dirección a Pajonal, en la provincia de Huamanga.

Durante el registro del vehículo, los efectivos encontraron 11 sacos de rafia multicolor que contenían cannabis sativa. Asimismo, hallaron una mochila en cuyo interior había nueve paquetes compactos tipo ladrillo, embalados con cinta adhesiva amarilla, que contenían clorhidrato de cocaína.

Como resultado de la intervención, fue detenida una persona, mientras que la Policía decomisó 244.460 kilogramos de cannabis sativa y 9.480 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

En total, el cargamento alcanzó los 253.940 kilogramos de droga, cuya incautación representó una afectación económica estimada en S/ 138,259 para las actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

La intervención permitió impedir que el cargamento fuera trasladado hacia su destino y constituye un nuevo golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en esta zona del país.

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