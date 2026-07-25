La Policía Nacional del Perú decomisó más de 202 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en una vía de la provincia de La Mar, en la región Ayacucho, como parte de las acciones de lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Golpe policial

La intervención se desarrolló con la participación de un representante del Ministerio Público, quien supervisó las diligencias de apertura e inspección del cargamento hallado durante el operativo.

Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes revisaron cuatro costales de rafia y un paquete compacto, en cuyo interior encontraron un total de 97 paquetes de forma ovoide que contenían una sustancia vegetal seca.

Posteriormente, las pruebas químicas preliminares confirmaron que la sustancia correspondía a cannabis sativa (marihuana). El peso bruto total del cargamento decomisado fue de 202,140 kilogramos.

De acuerdo con el balance oficial, la intervención permitió retirar de circulación más de doscientos kilos de droga y generar una afectación económica estimada en S/38 809,50 a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Las diligencias continuaron conforme al procedimiento establecido para determinar el origen, destino y posibles responsables del traslado del estupefaciente, mientras las investigaciones permanecen en curso.

EL DATO: Si conoces información relacionada con actividades ilícitas, llama al 105 o denuncia de manera anónima ante la Central Única de Denuncias, mediante el número 1818 o el siguiente enlace: https://share.google/EH8PFRqyQQWrftrL3

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