El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha logró 9 meses de prisión preventiva contra el venezolano Yohandry Jesús Olivares Rosendo, investigado por la presunta comisión de los delitos de promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos, y peligro común, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en agravio del Estado.

Prisión preventiva

Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, se sustentó el pedido con graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos materia de investigación, así como la gravedad de los delitos imputados, la prognosis de pena y la concurrencia de los presupuestos procesales exigidos para la imposición de la medida coercitiva.

De acuerdo con la tesis fiscal, el 7 de julio de 2026, personal policial intervino un inmueble ubicado en el distrito de Alto Larán, en Chincha, donde el investigado fue detenido en flagrancia. Durante el registro domiciliario se incautaron aproximadamente 16.186 kilogramos de marihuana (15.094 kg, 60 g y 32 g), 1.044 kilogramos de clorhidrato de cocaína (1.036 kg y 8 g), 8 gramos de pasta básica de cocaína, distribuidos en 25 ketes, así como residuos de la droga sintética conocida como tusi.

Asimismo, las diligencias permitieron el hallazgo de una pistola abastecida, 57 municiones, dos cartuchos explosivos artesanales, una granada de guerra, balanzas grameras y diversos implementos presuntamente utilizados para el acondicionamiento y comercialización de sustancias ilícitas. Las pericias practicadas confirmaron que el arma de fuego, las municiones y los explosivos se encontraban operativos y que el investigado no contaba con la autorización legal para su posesión.

Durante la intervención también se encontraron diversas tarjetas con la inscripción “préstamos ya”, además de explosivos envueltos con panfletos que contenían amenazas de muerte, elementos que fueron incorporados a la investigación para determinar su procedencia y posible vinculación con otras actividades delictivas.

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