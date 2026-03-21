Un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la intervención de dos ciudadanos que transportaban más de 114 kilos de marihuana en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho.

La acción se realizó el 19 de marzo de 2026, en inmediaciones del anexo Cceracancha, distrito de Acocro, con el objetivo de combatir el delito de tráfico ilícito de drogas y desarticular rutas de transporte de sustancias ilícitas en zonas de difícil acceso.

Trabajo de Inteligencia

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Ayma, con la participación del Fiscal Adjunto Provincial Jhon Miller Cherrepano Consuelo. La operación se ejecutó en coordinación con personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas y de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas VRAEM, quienes actuaron en base a información de inteligencia que advertía sobre el traslado de sustancias ilegales por rutas poco accesibles y alejadas de zonas urbanas.

Durante la acción, se intervinieron tres motocicletas. Como resultado, dos personas fueron detenidas: R. E. Q. M., de 29 años, y P. L. G., de 36 años. El conductor de la tercera motocicleta logró darse a la fuga antes de ser alcanzado por las autoridades.

En la inspección de los vehículos y los ocupantes, se encontraron diversos costales que contenían restos vegetales con características de cannabis sativa (marihuana). La sustancia fue sometida a pruebas químicas que confirmaron su naturaleza ilícita.

El pesaje y lacrado de la droga incautada arrojó un total aproximado de 114.780 kilogramos, los cuales fueron asegurados bajo cadena de custodia para su posterior remisión a las instancias correspondientes.

Además de la marihuana, las autoridades incautaron las motocicletas y los equipos celulares de los detenidos, elementos que serán utilizados como parte de las investigaciones y procedimientos judiciales.

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