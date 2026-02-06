Un nuevo golpe contra el tráfico ilícito de drogas se registró en el distrito de Parcona (Ica), tras la captura de Germán Michel Coello Sarmiento (35), alias “Lombriz”, señalado como integrante activo de la banda delictiva “Los fríos de Parcona”, organización que venía generando temor entre los vecinos del asentamiento humano San Gerónimo.

Grave delito

Como resultado de una operación estratégica ejecutada por agentes de la División Regional de Inteligencia de Ica, en coordinación con efectivos del Escuadrón Verde – Grupo Terna. El trabajo previo de inteligencia permitió ubicar con precisión el presunto centro de operaciones del intervenido.

Según información policial, tras un seguimiento sostenido y el cruce de datos proporcionados por fuentes reservadas, los agentes lograron identificar el inmueble desde donde “Lombriz” habría venido operando la venta y distribución de droga a nivel local. La banda “Los fríos de Parcona” es sindicada de mantener una red activa de microcomercialización de drogas.

La intervención se ejecutó en la manzana C del A. H. San Gerónimo. La rapidez y el factor sorpresa del despliegue policial impidieron cualquier intento de fuga, logrando reducir y detener al sospechoso en pleno corazón de su área de influencia delictiva.

Durante el registro del inmueble, los agentes hallaron evidencias contundentes que vinculan directamente al detenido con actividades de tráfico ilícito de drogas. Se incautaron aproximadamente 15 kilos de marihuana, distribuidos en ocho bolsas de polietileno, además de tres pomos conteniendo semillas de cannabis sativa, lo que evidenciaría no solo la comercialización, sino también un posible proceso de abastecimiento continuo.

Asimismo, se decomisó S/ 1650 en efectivo, presuntamente producto de las ventas realizadas durante el día, una balanza electrónica de precisión, tres teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones que contendría nombres, montos y movimientos, lo que sería la presunta hoja de ruta de la distribución de droga en el distrito.

Investigado por un plazo inicial de 15 días por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, además de otros delitos conexos.

VIDEO RECOMENDADO