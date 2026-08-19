Dos hombres que registraban requisitorias vigentes por delitos contra la libertad sexual fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional durante operativos ejecutados en las provincias de Palpa y Chincha. Ambas acciones permitieron poner a los requeridos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con las diligencias de ley.

Capturados en operativos

El primer caso se registró el 17 de agosto de 2026, en el CPS Río Grande, provincia de Palpa, durante el operativo policial “Impacto 2026”, desarrollado por efectivos de la Comisaría Sectorial de Palpa, perteneciente a la Región Policial Ica. Durante las labores de identificación, los agentes intervinieron a J.F.S.P. (30) y procedieron a consultar sus datos en el sistema policial.

La verificación permitió establecer que el intervenido presentaba una requisitoria vigente y era requerido por la autoridad judicial competente. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la orden estaba vinculada a una investigación por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual.

Tras confirmarse la orden judicial, J.F.S.P. fue detenido y trasladado a la dependencia policial correspondiente. El intervenido quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias y determinar su situación jurídica conforme al mandato judicial vigente.

En tanto, otro caso se registró en Chincha Alta, donde agentes de la Comisaría PNP Chincha Alta ejecutaron el operativo “Control de Identidad 2026” en la calle Lima, en el centro de la ciudad. Durante la intervención, los efectivos realizaron la consulta de los datos de 130 personas en el sistema policial E-SINPOL.

Como resultado de este procedimiento, se intervino a O.M.S.L. (21), cuyos datos arrojaron resultado positivo por una requisitoria vigente por el delito de violación sexual de menor de edad. Según la información policial, la orden de captura había sido solicitada por el Segundo Juzgado de Familia de Chincha.

El joven fue detenido y trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial que solicitaba su ubicación. La Policía continúa desarrollando operativos de identificación y control con el objetivo de detectar a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.

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