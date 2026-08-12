Dos familias resultaron afectadas por un incendio registrado durante la madrugada en el sector de Pisco Playa Sur, donde el fuego ocasionó daños en sus viviendas y dejó a sus integrantes en una situación de emergencia.

Apoyo en la zona

Ante la pérdida de sus pertenencias y los daños ocasionados por el siniestro, las familias recibieron ayuda humanitaria y diversos artículos de primera necesidad para atender sus necesidades más urgentes. El apoyo fue trasladado por la Municipalidad Provincial de Pisco.

Entre los materiales entregados se encuentran colchones, madera, planchas de triplay, tachos de plástico y otros implementos que podrán ser utilizados tanto para cubrir necesidades básicas como para iniciar la recuperación de los ambientes afectados.

La madera y el triplay permitirán a las familias habilitar nuevamente algunos de los espacios que resultaron dañados por el fuego, mientras que los plásticos servirán como protección provisional frente a las condiciones del clima.

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