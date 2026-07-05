Las cuatro familias que quedaron damnificadas tras el devastador incendio que consumió sus viviendas en el sector Nueva Esperanza, cerca del asentamiento humano Tomás Andía, en el distrito de Túpac Amaru Inca, comenzaron a recibir ayuda humanitaria.

Vecinos, autoridades y personas solidarias se han unido para brindar apoyo a quienes hoy enfrentan una de las situaciones más difíciles de sus vidas, luego de perder todas sus pertenencias.

Apoyo a familias

Uno de los afectados relató que la ayuda de los vecinos ha sido fundamental durante las primeras horas posteriores a la tragedia, señalando que incluso le proporcionaron ropa, ya que únicamente conserva la que llevaba puesta al momento del incendio. Los damnificados reiteraron que necesitan con urgencia alimentos, frazadas, ropa, colchones y materiales para iniciar sus hogares, por lo que hicieron un llamado a la solidaridad de toda la ciudadanía pisqueña.

Hasta la zona del siniestro llegó la alcaldesa del distrito de Túpac Amaru Inca, Fresia Choccña Sánchez, quien dispuso la inmediata atención de emergencia para las familias afectadas. Durante la jornada se entregaron productos de primera necesidad y también se movilizó maquinaria para remover los escombros y limpiar el terreno, permitiendo que los damnificados puedan comenzar el difícil proceso de recuperación y reconstrucción de sus viviendas.

Como se recuerda, el voraz incendio registrado en horas de la mañana redujo a cenizas cuatro humildes viviendas y dejándolas en la calle, aunque afortunadamente no se reportaron personas fallecidas ni heridas. La emergencia movilizó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y a personal de Defensa Civil.

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