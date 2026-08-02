De los 51 planteles afectados por el sismo, unas 26 instituciones educativas serían demolidas en las provincias de Chupaca y Huancayo, informó la directora regional de Educación de Junín, Silvia Astete. Por su parte, el director de la UGEL Chupaca, Abel Pomalaya, señaló que en su jurisdicción al menos 30 instituciones educativas resultaron afectadas.

Indicó que hasta el momento, 20 planteles ya fueron evaluados y se determinó que las aulas de adobe fueron declaradas inhabitables y deberán ser demolidas.

“En todas las instituciones educativas las aulas de adobe se han deteriorado, se han rajado y algunas ya se han caído. En cambio, las aulas de material noble solo presentan algunas rajaduras y estructuralmente no requieren ser derruidas”, explicó.

Sobre el caso, el Ministro de Educación José Antonio Chang, informó que las primeras 20 aulas tipo domo llegarán hoy a Chupaca. Se trata de estructuras con cobertura que protege de la radiación solar, diferenciados para el nivel de educación primaria o secundaria, e incluyen mobiliario para estudiantes y docentes.

El director de la Ugel indicó que estas serán instaladas en los colegios Santiago León de Chongos, la I.E. N.° 30163 de Pumpunya y dos instituciones de San Juan de Iscos. Sin embargo, advirtió que resulta insuficiente.

Indicó que cerca de 800 estudiantes de inicial, primaria y secundaria se han visto afectados y aseguró que el objetivo es garantizar el reinicio de clases el próximo 10 de agosto.

“Los domos son una solución coyuntural, pero para nuestro clima necesitamos aulas prefabricadas. Lo importante es que los estudiantes regresen con tranquilidad y sin temor de ingresar a las aulas”, dijo.

El ministro de Educación señaló que serán unos 83 domos los que se envíen para garantizar el retorno seguro a clases este 10 de agosto