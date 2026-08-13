El robo de celulares es una de las principales preocupaciones de seguridad ciudadana ya que en el Perú se sustraen cerca de 3 mil 700 equipos móviles al día, esto según información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Policías de la Región Policial de Junín, a diario recuperan entre 13 a 100 celulares hurtados y hasta la fecha han confiscado más de 4 mil móviles.

La noche del martes en el operativo “Terminales Móviles” en Huancayo, Concepción, intervinieron 10 locales y en un día confiscaron 259 celulares, además detuvieron a 14 personas por los presuntos delitos de receptación, así como resistencia a la autoridad. Todo lo incautado está valorizado en 181 mil soles, así informó el general PNP César Calero Cisneros.

Implicados

En el pasaje Andaluz, policías del Grupo Especial contra el Crimen (GRECC) de la Divincri intervinieron tres ‘mesas’, incautando 56 celulares de dudosa procedencia y sustraídos.

En este lugar se detuvo a Nathaly Castillo M. (34) Alexander Camarena H. (35), Bruce Lozano S. (38), Yeraldin Montero H. (22), Meriyin Montero Huallparuca (18). Ésta última fue intervenida en marzo del 2026 cuando se detuvo a la organización criminal “Los Tecnológicos del Mantaro”, cuando se encontraba en la casa de Flor Curasma “La reina de las Manzanitas”.

Agentes de la comisaría de Huancayo incautaron 74 celulares de ellos 11 fueron reportados como robados. Se detuvo a Enzo Toledo Llallico quien tiene antecedentes por receptación y a su hermano Irwin.