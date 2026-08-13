La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó que hasta ayer se registraron 242 casos confirmados de sarampión en la región Arequipa, cifra que representa un incremento de 108 contagios durante las últimas dos semanas.

La provincia de Camaná concentra el mayor número de casos, con 117 contagios, seguida por Arequipa, con 93. En tanto, Caylloma registra 21 casos, Caravelí seis y Condesuyos uno. Además, se identificaron pacientes procedentes de las regiones de Puno, Moquegua y Cusco, por lo que el seguimiento epidemiológico se mantiene en los diferentes establecimientos de salud de la región.

La gerente regional de Salud, María Choque Huaco, advirtió que el sarampión puede propagarse rápidamente entre personas que no están protegidas por la vacuna. Explicó que un solo caso puede contagiar hasta al 90% de las personas no inmunizadas, por lo que consideró fundamental reforzar las jornadas de vacunación, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

Ante el retorno a clases, la Geresa retomará las campañas de vacunación en las instituciones educativas de la región. Para esta labor se desplegarán más de 30 brigadas en diferentes distritos de Arequipa.“Tenemos a disposición más de 100 mil dosis”, afirmó Choque Huaco, al señalar que el objetivo es ampliar la cobertura de inmunización y reducir el riesgo de nuevos contagios.

Sin embargo, Rusbel Begazo, presidente de los colegios particulares de Arequipa, señaló que la Geresa ha intervenido hasta el momento en 87 instituciones educativas, que albergan al 4% de la población escolar.

Ante el incremento de los casos de sarampión, Begazo planteó la necesidad de ampliar las intervenciones y acelerar las campañas de vacunación para proteger a los estudiantes durante el retorno a clases.