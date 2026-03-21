Aldo Carlos Mariños, alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, ratificó ayer sus intenciones de postular al Gobierno Regional (GORE) La Libertad por Somos Perú, pero no quiso explicar cómo financiará su campaña electoral.

VER MÁS: Alcalde de Pataz renunciará al cargo para postular al Gobierno Regional La Libertad

La aún autoridad edil comentó que el “pueblo se unirá en el camino” y que “Dios proveerá” cuando más se necesite.

“Mi padre decía querer es poder y cuando uno ama y tiene convicción lucha por sus objetivos y en el camino el pueblo se va uniendo, tal como se dio durante la caminata de sacrificio. El pueblo financió esa caminata, así que no me preocupa. Dios sabrá proveer cuando más se necesite”, respondió Aldo Carlos.

Mencionó que es un experto haciendo campañas austeras y que ganó la Alcaldía de Pataz sin realizar ningún regalo. “Estamos hartos de lo mismo. Yo postulo al Gobierno Regional de La Libertad para rescatarlo del secuestro al que ha sido sometido en los últimos 25 años”, enfatizó.

Precisó que el seis de abril presentará su renuncia ante el pleno del Concejo Municipal para su debate y aprobación.