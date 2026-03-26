Tomás Alva Villa, especialista en Derecho Electoral, instó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo a estar atento a las acciones de las autoridades elegidas mediante voto popular, pues habría quienes estarían vulnerando la ley electoral al apoyar abiertamente a postulantes en las Elecciones Generales 2026.

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En declaraciones para RPP Trujillo, el abogado precisó que, por ejemplo, el burgomaestre de Chocope (Ascope), Samuel Nureña, apareció hace unos días en Cartavio acompañando la campaña política del candidato a diputado por Avanza País Ramón Cáceda.

También mencionó el caso del alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, quien en su momento participó de actividades proselitistas del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta.

“El Jurado ya ha zanjado, no dejas el cargo por el hecho que estés de vacaciones, licencia, etc. El hecho que estés de descanso laboral no te quita la capacidad de ser funcionario público y de ser neutral. Incluso, hay un reglamento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que establece que las 24 horas un funcionario debe respetar su condición (de funcionario)”, acotó.