El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Francisco Quevedo, denunció que unos 70 locadores de servicios que fueron contratados por la institución son usados para apoyar la campaña política de Alianza para el Progreso (APP), partido que lleva como candidato presidencial al exgobernador de La Libertad César Acuña Peralta.

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Acusación

El dirigente aseguró que estas extrañas contrataciones se habrían intensificado a partir de febrero, justo cuando la carrera electoral empezó a tomar fuerza. Añadió que los colabores ingresaron a laborar por “necesidad de servicio” en el Área de Abastecimiento, la Subgerencia de Estudios, la Subgerencia de Desarrollo Agrícola, entre otros. Sin embargo, “lo único que se ha hecho es convocarlos para campaña porque no se les ve en el proyecto”.

“[Ingresaron] por locación de servicios, están utilizando esa modalidad para poder concurrir [a los eventos proselitistas], ya que no tienen horario. Vemos que se están dirigiendo recursos no para la necesidad técnica que requiere el proyecto, sino en este caso es para apoyar la contratación de personal en campaña”, aseveró Francisco Quevedo.

El dirigente sindical también dijo que ante estas presuntas irregularidades, los trabajadores acordaron solicitar el cambio del gerente general del PECh, Jhon Cabrera Carlos.

“Pedimos la salida inmediata de Jhon Cabrera. Está descalificado moralmente porque lo único que ha hecho es convertir en farándula el proyecto, hacer eventos sociales y condicionar a los trabajadores. Viene contratando por locación de servicios y ahí están presentes en varias carteras del proyecto Chavimochic, para que estén avocados en la campaña de su líder (César Acuña)”, aseguró.

Respuesta

Consultado sobre el tema, el gerente Jhon Cabrera aseguró que la contratación de locadores se hace todos los años en el PECh. Sobre la presencia de los colaboradores en actividades de APP, dijo desconocer estos hechos. Sin embargo, negó que los estén coaccionando u obligando a apoyar alguna campaña política.

El funcionario también aseguró que los locadores, al tener un régimen especial, no necesitan completar un horario específico de trabajo o marcar su ingreso. Lo que sí dijo es que “ellos están obligados a hacer cumplir sus términos de referencia”.

“Ellos no están obligados a prestar servicios en la entidad; sin embargo, reiteramos que todos los locadores, proveedores de servicios, son libres de poder tener afiliación o alguna afinidad a cualquier partido. Nosotros, en esa parte, no obligamos, lo que sí pedimos es que cumplan con el servicio por el que han sido contratados”, señaló.

Jhon Cabrera también aseveró que su continuidad en el cargo lo decidirá la gobernadora Joana Cabrera Pimentel. “Nuestra gobernadora nos está evaluando constantemente y si en algún momento me cesan la confianza, siempre voy a estar agradecido”, acotó.