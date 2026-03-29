El Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad reportó que en 2025 se cometieron 278 homicidios y también se denunciaron 3,256 casos de extorsión. Esto, a pesar de que varias provincias de la región se encontraban en estado de emergencia por la ola de inseguridad.

Sin embargo, el congresista liberteño por Fuerza Popular Víctor Flores Ruiz, quien ahora postula al Senado con el número 1, habría preferido velar por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en otras regiones del país como Tacna, en vez de preocuparse por lo que ocurre con la población que lo eligió.

VIAJE

En efecto, en un informe del trabajo que realizó durante el mes de julio de 2025 durante su semana de representación, el legislador da cuenta, con fotos incluidas, que viajó a la región Tacna para sostener una reunión con el general PNP Arturo Velarde, en ese entonces jefe de la Región Policial de Tacna.

El objetivo de la reunión fue conocer el trabajo que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP) a favor de la seguridad ciudadana en el extremo sur del país.

De acuerdo con la versión del propio congresista, el oficial de la Policía le informó sobre las condiciones en las que laboraban los efectivos asignados al puesto policial del penal de Challapalca, así como las acciones que realizan durante operativos inopinados para mantener la seguridad y el orden en Tacna.

Correo trató de obtener la versión de Víctor Flores, pero no respondió las llamadas. Sin embargo, en una entrevista que concedió a Macronorte.pe alegó que su labor como congresista es preocuparse por la seguridad ciudadana en todo el país, pues su trabajo no se restringe a la región La Libertad

“A mí no me van a decir que no me preocupo por la seguridad ciudadana porque desde que entré vengo trabajando en ello. Es más, he firmado leyes a favor de la Policía a nivel nacional”, acotó.