Son 30 comisarías que tienen desde ahora internet gratis y potente para poder interconectarse y operar de manera efectiva contra la delincuencia, informó el Gobierno Regional de La Libertad, gestor del Proyecto Regional de Banda Ancha, que ha expandido dicha señal en 730 localidades.
Las dependencias policiales que ahora tienen internet pertenecen a las provincias de Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú, lo que evidencia una amplia cobertura territorial del proyecto y su impacto en zonas tanto costeras como andinas de la región.
Algunas de estas comisarías se ubican exactamente en los sectores de Magdalena de Cao (Ascope), Bambamarca (Bolívar), Uchumarca (Bolívar), Talambo (Chepén), Lucma (Gran Chimú), Compín (Gran Chimú), Sayapullo (Gran Chimú), Carabamba (Jucán) y Agallpampa (Otuzco). También de Callancas (Otuzco), Charat (Otuzco), Huaranchal (Otuzco), Mache (Otuzco), Chillia (Pataz), Llacuabamba (Pataz), Retamas (Pataz), Curgos (Sánchez Carrión), Sarín (Sánchez Carrión), Angasmarca (Santiago de Chuco), Cachicadán (Santiago de Chuco), Poroto (Trujillo), Chao (Virú), entre otros.
La Región La Libertad fue uno de los principales impulsores del Proyecto Regional de Banda Ancha. El proyecto lo ejecutó PRONATEL, del MTC, con una inversión de 128 millones de dólares. Inició el año 2019 y culminó en enero del 2025. Se estima que está beneficiando a 285 mil habitantes, ofreciendo acceso a internet potente, además de una mejor señal de telefonía.
