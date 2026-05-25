La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este ratificó por unanimidad la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso agravado.

“Por unanimidad, Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este (sede Separadora Ate) confirma sentencia de nueve años de prisión contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso y ordena su inmediata captura”, indicó el PJ mediante su cuenta de X.

Dicha resolución judicial también alcanza a Walter Tobar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo caso por delitos vinculados a la administración pública.

En diciembre del 2025, Vásquez Cuadrado fue sentenciada a nueve años y cinco meses de prisión por hechos relacionados con su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí.

Además de la condena, el tribunal ordenó el pago de una reparación civil de un millón 900 mil soles a favor del Estado y dispuso la captura inmediata de los sentenciados para su internamiento en un centro penitenciario.