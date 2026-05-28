La justicia estadounidense dio este miércoles el carpetazo final al proceso por la muerte de Matthew Perry, la estrella de ‘Friends’, con cinco personas sentenciadas: dos médicos, un intermediario clave, una traficante de drogas apodada ‘la reina de la ketamina’ y Kenneth Iwamasa, el asistente del actor.

Una jueza federal de Los Ángeles condenó hoy a I wamasa, de 60 años, a tres años y cinco meses de prisión y dos años de libertad condicional.

Fue la quinta y última sentencia en el publicitado proceso judicial que siguió a la muerte de Perry, de 54 años, hallado el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su casa con una sobredosis de ketamina.

Monica y Chandler en la serie "Friends" (Foto: NBC)

La investigación liderada por la Policía de Los Ángeles y la Administración de Control de Drogas (DEA) dio luz a un entramado de tráfico del analgésico, que permitió al actor obtener más de 50 viales, la mitad de ellos cuatro días antes de su muerte.

A continuación las claves de las sentencias en el caso:

Salvador Plasencia

El médico fue el primero en ser sentenciado por la muerte de Perry, tras declararse culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina, por lo que está pagando 30 meses de prisión federal.

Además, perdió su licencia médica y su clínica en una acaudalada ciudad del condado de Los Ángeles.

Según la acusación, a finales de septiembre de 2023, Plasencia supo que el actor, que dio vida a Chandler Bing en la serie de ‘Friends’, estaba interesado en obtener ketamina, por lo que contactó a otro médico para conseguir el analgésico y poder vendérselo a Perry.

Entre las evidencias presentadas está un mensaje de texto en el que discute cuánto cobrarle a Perry, conocido por su adicción a las drogas: “Me pregunto cuánto pagará este idiota”.

Plasencia también le enseñó a Iwamasa cómo inyectar la droga al actor.

El Dr. Salvador Plasencia (C), un médico que se declaró culpable de cuatro cargos por distribución del fármaco recetado ketamina al fallecido actor de 'Friends' Matthew Perry. Foto: EFE

Mark Chávez

El segundo sentenciado en el caso fue el médico Mark Chávez, que operaba una clínica en San Diego (California) autorizada para distribuir el analgésico bajo receta médica.

Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario y a realizar 300 horas de servicio comunitario, admitió que obtuvo fraudulentamente la ketamina que luego vendió al médico Plasencia, quien finalmente entregó a Perry la droga.

Jasveen Sangha, la ‘Reina de la Ketamina’

De los cinco acusados por la muerte del actor, Sangha fue quien recibió la más alta condena: 15 años de cárcel.

La mujer, de 42 años, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas y distribución de ketamina.

En el memorando de la sentencia, los fiscales afirmaron que durante años Sangha, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluido Perry, operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

Sangha ya sabía de la peligrosidad de la droga, después que un comprador le dijera que un familiar había muerto por culpa de la ketamina que le había vendido, pero aún así siguió con el negocio.

Actor Matthew Perry . (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Erik Fleming

El consejero de adicciones fue el contacto clave que coordinó la entrega de los viales del analgésico que condujeron a la muerte del actor

Fleming fue condenado a dos años de prisión, tras declararse culpable de haber conseguido la droga, proporcionada por Sangha para entregarla personalmente al asistente de Perry en los días previos al fallecimiento.

El actor Matthew Perry en una foto de archivo. (Foto: AFP)

Kenneth Iwamasa

El asistente de Perry, que vivía con el actor, fue condenado este miércoles a una condena muy inferior a la pena máxima que enfrentaba, gracias a su colaboración en el caso.

Iwamasa fue el primero de los cinco acusados en declararse culpable y sirvió como testigo contra los otros cuatro imputados.

El hombre que ganaba alrededor de 150.000 dólares al año admitió haber inyectado repetidamente ketamina a Perry sin contar con formación médica, lo que incluyó múltiples inyecciones el día de su fallecimiento.

La implicación de Iwamasa en la muerte de Perry también abrió un debate sobre el trabajo de los asistentes personales. Antes de su sentencia, dijo al tribunal que no podía “simplemente decir que no” cuando se trataba de alimentar la adicción a las drogas de Perry.