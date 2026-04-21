La “guerra” continúa en el partido Un Camino Diferente. Danilo Pinillos Vinces, secretario general de esa agrupación política, aseguró que lograron inscribir en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las listas de precandidatos a las alcaldías municipales y provinciales, así como a los gobiernos regionales del país.
“No se salieron con la suya algunas personas que pretendían que los huaquitos no participen, algunas personas que pretendían tumbar a los huaquitos para las elecciones”, aseguró.
Sin embargo, en la cuenta de Facebook de Arturo Fernández, exintegrante de Un Camino Diferente, se publicaron videos de supuestos postulantes de los distritos de El Porvenir y La Esperanza que indicaban que no candidatearán en ese partido político.
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