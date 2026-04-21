Arturo Fernández Bazán, excandidato a la vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente, descartó una posible postulación de la mano de esa agrupación política en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo, y anunció la creación de una nueva agrupación política.

LOS ACUSA

A través de su cuenta de Facebook, el exalcalde de Trujillo aseguró que prácticamente lo sacaron de Un Camino Diferente, a pesar de ser uno de los fundadores.

“Estoy decidido a fundar un nuevo partido político libre de prácticas corruptas y personajes cuestionables. No permitiremos la venta de cupos ni la presencia de individuos ambiciosos que buscan beneficiarse del sistema”, posteó.

También recordó que renunció a su militancia en el partido de los huacos “debido a la falta de transparencia y lealtad al pueblo, motivado por el descubrimiento de personas desleales y ambiciosas que me rodeaban”.

“Formaré un partido político libre de ‘Judas’, ‘Pedros’, que no cobren cupos y seré el presidente del partido para darle las garantías al pueblo de su verdadera dirección”, acotó.

CANDIDATURA

En una transmisión en vivo, asimismo, Arturo Fernández aseguró que no está buscando una candidatura al Gobierno Regional La Libertad. Ahí también descartó ir como invitado en Un Camino Diferente.

“Se los he regalado el partido, tomen, mátense, ahí está, hagan lo que quieran con el partido; pero tampoco estoy yo para que ellos utilicen una candidatura forzada de mi persona al Gobierno Regional y yo les haga la campaña a estos zánganos. Yo fui candidato a la vicepresidencia y pasó lo que pasó, hubo ‘Judas’, hubo ‘Pedros’, hubo todo, pero yo hice la campaña hasta el final”, afirmó.

Asimismo, el exalcalde criticó que algunos integrantes de ese partido promocionen sus postulaciones usando su imagen.

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