Cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “La Factory del Fundo” fueron atrapados la noche del lunes por la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el distrito de Alto Trujillo.

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La PNP los sindica como los responsables del atentado con aparatos explosivos a las oficinas de la empresa de transportes Huaca Express, situada en la avenida Pesqueda de la urbanización El Sol del Chacarero (Trujillo), ocurrido la noche del 11 de abril. Asimismo, los arrestados habrían estado exigiendo el pago de S/ 100 mil a sus directivos a cambio de no atentar contra la vida de sus trabajadores y vehículos.

ASÍ CAYERON

La intervención estuvo a cargo del área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, que recibió la denuncia de los agraviados que venían siendo víctimas de amedrentamiento. Con esto, los detectives desplegaron labores de seguimiento y tratativas, coordinando la entrega del dinero que venían exigiendo a la víctima. De esta manera, se llegó hasta el barrio 6 de Alto Trujillo, donde se atrapó a Richard Gamboa Gil (20), Cristian Vásquez Zavaleta (26), Teylor Olivares Rodríguez (20) y Estefanía Pastor Murrugarra (32). De acuerdo con el acta de detención, durante las diligencias se les incautó una moto lineal y cinco celulares que serán sometidos a peritaje.

“A estos sujetos se les ha encontrado en el teléfono las extorsiones que venían realizando a la empresa Huaca Express, cuando les solicitaban 100 mil soles”, indicó el general Franco Moreno, jefe Región Policial La Libertad.