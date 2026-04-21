Hampones llegaron la madrugada de este martes hasta una vivienda donde funciona un negocio de venta de hielo, ubicado en la calle Lima del distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, y detonaron un artefacto explosivo.

La explosión dejó daños materiales en el predio y causó momentos de pánico entre los vecinos del sector Barrio Bajo. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional de la jurisdicción para iniciar las pesquisas correspondientes y revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona que podrían ser claves para identificar a los autores de este ataque.

Por la modalidad del atentado, no se descarta que esté vinculado a un presunto caso de extorsión.

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