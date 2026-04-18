Delincuentes detonaron la noche del último viernes un artefacto explosivo en los exteriores del local de canchas sintéticas y eventos “La Bombonera”, situada en la calle Los Amautas de la urbanización Semi Rústica Mampuesto, en la ciudad de Trujillo.

La explosión se registró al promediar las 8 p.m., causando gran preocupación entre un grupo de jóvenes que se encontraban en el interior de este establecimiento para alquilar y jugar fútbol en uno de los campos de fulbito.

ATAQUE

Los facinerosos que, al parecer, habrían llegado a bordo de una motocicleta dejaron la carga explosiva en la parte central del portón principal del establecimiento. Luego, tras unos segundos, un fuerte estallido alertó a los vecinos y también a las personas que habían llegado hasta estas canchas sintéticas. Cabe mencionar que, las ondas expansivas afectaron parte de la estructura de metal del portón y también el piso.

Al lugar arribaron efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, quienes quedaron a cargo de las pesquisas correspondientes. Asimismo, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) también llegó a la zona para recabar información y así determinar el material que habrían empleado los malhechores.

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