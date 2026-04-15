Delincuentes atacaron la tarde de este martes a balazos la oficina inmobiliaria del exparlamentario Daniel Salaverry Villa, situada en el sector Las Palmeras del centro poblado de California, en el distrito y provincia de Virú, La Libertad.

ATENTADO

Según las primeras informaciones, los hampones habrían llegado a bordo de dos motocicletas hasta donde se ubica el proyecto inmobiliario, a unos 300 metros de la carretera Panamericana Norte. Para evitar ser reconocidos, vestían polos manga larga, gorras y se cubrieron el rostro con trapos.

También se conoció que este ataque ocurrió a las 2:30 p.m., minutos después de que el empresario y también excandidato al Senado Nacional por Somos Perú en las recientes elecciones generales saliera a otro espacio donde se ejecutan los trabajos.

La ferocidad del ataque quedó registrado en los vidrios de la ventana del primer nivel, donde se aprecian dos agujeros, producto de igual número de disparos. Los malhechores también dejaron una misiva extorsiva dirigida a los encargados del proyecto. “Comunícate, ingeniero de obra”.

Salaverry Villa, en comunicación con RPP Trujillo, confirmó que el área legal de la inmobiliaria quedó a cargo de verificar los daños y así formalizar la denuncia ante la Policía Nacional de la jurisdicción.

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