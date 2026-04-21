En posesión de chalecos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron atrapados la mañana de ayer tres presuntos integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Malditos de La Esperanza”, en la provincia de Trujillo. Ellos, al parecer, habrían estado planificando secuestrar a un empresario de 65 años.

CAPTURADOS

El operativo estuvo a cargo de los efectivos de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), que a través de acciones de Inteligencia tomaron conocimiento que unos desconocidos le seguían los pasos a un ciudadano. Con esta información, ejecutaron un despliegue que les permitió identificar y localizaron a los presuntos involucrados. Es así que sorprendieron a los apodados “Meteorito”, “Chapas” y “Rata” cuando se encontraban tomando caldo de gallina en un puesto de comida instalado en la intersección de las avenidas Industrial y Villarreal, en el límite de las jurisdicciones de Trujillo y Laredo.

De acuerdo a la Policía, los sospechosos se movilizaban en dos carros y, aparentemente, trataron de burlar el cerco policial ingresando a desayunar a un local rudimentario de comida. Asimismo, el personal interviniente informó que a los detenidos se les incautó un croquis del domicilio de la víctima. También tenían su ficha de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y un papel en donde figuraba el árbol genealógico del empresario.

A los detenidos se les decomisó tres chalecos de uso policial, específicamente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Asimismo, un revólver con el número de serie erradicado, 10 municiones calibre 32, una cacerina y una granada de guerra tipo piña.

Según la PNP, los arrestados llevaban semanas siguiendo a su víctima y tendrían vínculos con la organización criminal “Los Pulpos”.

INVESTIGAN

“No descartamos que esos vehículos hayan participado en los últimos sicariatos. Estamos cruzando todo tipo de información en vista que estos delincuentes tienen antecedentes”, indicó el general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad.

Respecto a los chalecos de la PNP que se les encontró, dijo que los hampones suelen emplearlos para acercarse a sus víctimas.

“La delincuencia sorprende a los ciudadanos con estos chalecos de la Policía para efectos de tener un acercamiento a su objetivo y poder ejecutar actos ilícitos”, apuntó.

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