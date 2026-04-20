Delincuentes dejaron la mañana del último domingo un cartucho de emulsión en la puerta de un local de venta de pinturas que se sitúa en la avenida Prolongación Unión, de la urbanización Chimú, en Trujillo.

La carga explosiva fue colocada en la reja que protege el portón enrollable del inmueble, generando temor no solo en el propietario sino también entre los vecinos y transeúntes. El personal de la comisaría de La Noria llegó hasta el lugar para acordonar e iniciar las investigaciones correspondientes. Luego, efectivos especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) se encargó de controlar y retirar la dinamita.

Por versión preliminar, se conoció que el propietario de este negocio le habría indicado a la Policía que no son víctimas de extorsión, aunque no descartó que las amenazas sean dirigidas a los departamentos que se ubican sobre el predio.