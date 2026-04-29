Ni la llegada de 500 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) parece frenar la ola de inseguridad que golpea a la provincia de Trujillo. La madrugada de ayer, delincuentes llegaron hasta el frontis de una guardería que se sitúa en el distrito de La Esperanza y detonaron una carga explosiva que dejó daños materiales.

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El atentado ocurrió a las 3:30 a.m., cuando desconocidos llegaron hasta el predio de dos niveles, donde funciona en el primer piso el Centro de Desarrollo Infantil, Guardería & Prekinder, en la III Etapa de la urbanización Manuel Arévalo. Tras dejar el explosivo en el portón de metal, las ondas expansivas hicieron volar parte de los vidrios.

El fuerte sonido alarmó a los vecinos de la zona, pero por temor no salieron a observar lo sucedido. Los residentes indicaron que los directivos de la guardería, donde también se dictan clases de afianzamiento a niños de 4 hasta los 6 años, alquilarían el predio a un hombre que tendría un colectivo y que, al parecer, estaría siendo víctima de extorsión.

La mañana de ayer, miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) llegaron hasta el inmueble atacado y recogieron restos de un cartucho de dinamita. Por su parte, personal del Escuadrón de Emergencia también arribó para iniciar las diligencias.

TENSIÓN

Ayer se vivieron momentos de pánico en los exteriores del restaurante Aurora, en la cuadra 21 de la avenida Víctor Larco Herrera, en el distrito del mismo nombre, cuando un desconocido arrojó un detonante en una bolsa de color negra. Según reportes preliminares, un trabajador se habría percatado del objeto cuando revisó el contenido. Ante esta situación, solicitaron el apoyo de los agentes de serenazgo de Víctor Larco, que se encargaron de acordonar la zona y dieron aviso a la PNP.