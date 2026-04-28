Otro hecho trágico se volvió a registrar en la vía de acceso a la sierra de La Libertad. Dos jóvenes, de 25 y 27 años, perdieron la vida luego que la motocicleta en la que se desplazaban terminara siendo embestida por una camioneta a la altura del kilómetro 23 del sector Santa Rosa, en el centro poblado Quirihuac, en el distrito trujillano de Laredo. El accidente ocurrió la tarde del último lunes.

Las víctimas han sido identificadas como Milton Contreras Pesantes (25) y Christian Rodríguez Silva (27). Por información preliminar, se conoce que los mencionados se encontraban en el vehículo menor y por materia de investigación, terminaron siendo impactados violentamente por el carro de placa de rodaje TFF-845.

La magnitud de esta tragedia quedó reflejada en la moto que terminó incrustada debajo de la camioneta que avanzó varios metros tras el choque.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las pesquisas y esclarecer las causas de este lamentable incidente. Mientras tanto, el conductor de la camioneta fue detenido y llevado a la dependencia policial.

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