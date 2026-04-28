Un joven futbolista de 17 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado la noche del último domingo, cuando se dirigía en su motocicleta por el kilómetro 31 de la carretera de penetración a la sierra de La Libertad. El choque ocurrió en el sector el reservorio Cruz Blanca, en el distrito de Poroto, Trujillo.

TRAGEDIA

Por información preliminar, se conoce que la motocicleta en donde viajaba Alejandro Aranguri Contreras habría sido impactada por un vehículo pesado. Tras el accidente, el chofer se dio a la fuga, dejando al mediocampista y su acompañante abandonados en plena vía.

El deportista falleció en el lugar; mientras que la joven con la que iba fue llevada de emergencia hasta una clínica de Trujillo, en donde recibió atención médica.

REPENTINA PARTIDA

Aranguri Contreras había jugado el último sábado en el triunfo de La Puente por 2-1 ante Alfonso Ugarte de Chiclín. “Era un muchacho responsable y comprometido con el equipo donde estaba. Entrenaba muy duro y soñaba con llegar a la profesional. Su partida nos tomó por sorpresa”, indicó José Galarza, quien lo dirigió en Arica y La Puente.

La mañana de ayer, los restos del volante liberteño, antes de ir a su morada en su natal Poroto, fueron llevados al Complejo Deportivo de Barraza (Laredo), en donde solía entrenar. Ahí sus amigos le dieron el último adiós.

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