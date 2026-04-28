Con el objetivo de frenar drásticamente la propagación del zancudo Aedes aegypti, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud y las empresas del sector agroindustrial de Chao consolidaron una alianza estratégica de intervención rápida. A través de la jornada técnica “Fortaleciendo la respuesta”, ambas entidades estandarizaron criterios de diagnóstico y rutas de atención inmediata, asegurando que el motor productivo de Virú cuente con un escudo sanitario sólido frente a la actual alerta epidemiológica.

El evento, organizado por la dirección del Hospital Bicentenario de Chao, sirvió para alinear los protocolos de vigilancia bajo estándares del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud. La iniciativa responde a la alta concentración de trabajadores en la zona, lo que exige una respuesta coordinada para evitar que los centros laborales se conviertan en focos de contagio.

“Esta sinergia nos permite llevar la prevención directamente a las empresas, garantizando que cada trabajador sepa identificar signos de alarma y reciba atención oportuna”, subrayó Claudia Holguín Armas, gerenta de la Red Asistencial La Libertad, quien resaltó la labor de William Plasencia en la articulación de este esfuerzo público-privado.

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