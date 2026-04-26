Con el objetivo firme de cerrar brechas de inmunización y proteger a la población más vulnerable, la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope dio inicio oficial a la Semana de Vacunación de las Américas (SVA) 2026. El distrito de Rázuri fue el escenario elegido para el lanzamiento provincial de esta importante jornada de salud pública que se extiende hasta el 3 de mayo de este año.
La actividad estuvo liderada por la directora ejecutiva de la RIS Ascope, Giuliana Samamé Aguirre, quien enfatizó la responsabilidad compartida entre el Estado y el hogar.
“Instamos a los padres de familia a tomar conciencia sobre la importancia de las vacunas. Es fundamental que acudan a los centros de salud para que sus hijos, gestantes y adultos mayores reciban las dosis correspondientes según el esquema nacional de vacunación”, señaló.
Para este 2026, la RIS Ascope ha proyectado metas ambiciosas en sus distritos. Según el plan de inmunizaciones, se espera alcanzar una cobertura significativa en rubros críticos como: VPH (9 a 18 años) y adulto mayor (Influenza y Neumococo). En menores de 5 años, se ha priorizado vacunas como la PENTA, SPR, Influenza y refuerzos de DPT.
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