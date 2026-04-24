La Red Asistencial La Libertad (RALL) de EsSalud intervino la Institución Educativa República de Argentina para capacitar a cerca de 300 estudiantes de primer grado. Esta iniciativa, realizada en el marco de la Semana Nacional de la Promoción y Protección de la Salud Bucal Infantil, busca consolidar hábitos de higiene oral desde la etapa escolar primaria.

La jornada estuvo liderada por el equipo de odontología de la Red Asistencial de La Libertad (RALL), quienes desplegaron diversas estrategias para captar la atención de los menores.

A diferencia de las charlas convencionales, la Red Asistencial de La Libertad apostó por un enfoque lúdico. La jornada incluyó, juegos temáticos en dinámicas diseñadas para enseñar la técnica correcta de cepillado y la importancia de una alimentación baja en azúcares, sesiones educativas con charlas dinámicas donde los niños aprendieron sobre la anatomía dental y la prevención de caries.

También hubo kits de higiene, porque al finalizar la actividad, cada uno de los 300 alumnos recibió un set personal de cepillo y pasta dental para incentivar la práctica diaria en sus casas.

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