En un esfuerzo conjunto por proteger el desarrollo de la niñez, se dio inicio por segundo año consecutivo el programa “Armada de Hierro 2026” en el distrito de Rázuri.

Esta iniciativa nace de una alianza estratégica entre la Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado de Puerto Malabrigo (Aprochicama) y la Red Integrada de Salud Ascope, ejecutada a través del Centro de Salud Rázuri y con el respaldo de la Sociedad Nacional de Pesquería.

La campaña, que arrancó en el sector La Corlib, tiene como meta realizar tamizajes preventivos a niños menores de cinco años para detectar y tratar casos de anemia de manera oportuna. Como parte integral de este plan, se realizarán campañas médicas mensuales y se entregará pescado a la población beneficiaria para reforzar su nutrición.

Las brigadas de salud recorrerán los siguientes sectores del distrito para alcanzar a la mayor cantidad de menores, siendo las zonas e instituciones educativas como PRONOEI La Corlib, I.E. 80052 Monteseco, I.E. 1748 La Perla de Macabí, I.E. 80791 César Vallejo - El Palomar, I.E. 80790 Simón Bolívar - Paraíso I.E.I. 1783 Macabí Alto, I.E.I. El Pancal y el Local Comunal Nuevo Paraíso - Las Canteras

​Para asegurar el éxito de las intervenciones, Aprochicama, representada por Erika Aguilera Rodríguez, realizó una importante donación de materiales médicos al Centro de Salud. Entre los insumos entregados destacan una balanza pediátrica digital, 2,000 lancetas, capilares, alcohol y materiales de curación.

Por su parte, Giuliana Samamé Aguirre directora ejecutiva de la RIS Ascope resaltó el valor del apoyo constante de la empresa privada y elogió la labor técnica del jefe del establecimiento, Jorge Cortez Varas, y de Yrwin Díaz Piscoya, responsables de la ejecución en campo.

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