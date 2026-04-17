Con el firme objetivo de garantizar una atención de calidad y verificar el cumplimiento de las labores del personal asistencial, la Directora Ejecutiva de la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, Giuliana Samamé Aguirre, viene liderando una serie de visitas inopinadas a diversos establecimientos de salud de la provincia.

La jornada de supervisión inició en el Centro de Salud Materno Infantil de Chicama y al Centro de Salud Alto Perú en Sausal. Estas inspecciones sorpresa buscan obtener un diagnóstico real y directo de la situación operativa en la que se encuentran los servicios de salud de la jurisdicción.

​Durante el recorrido, Samamé Aguirre mantuvo reuniones estratégicas con los responsables de las jefaturas de personal. El enfoque principal fue la verificación rigurosa de los horarios de labores y la permanencia del personal asistencial en sus puestos de trabajo, asegurando que la población no se vea afectada por la falta de profesionales en los turnos establecidos.

“Desde mi designación hemos ordenado la parte administrativa, pero lo más importante es visitar los establecimientos para conocer las necesidades de cerca, tal como nos ha encargado la gobernadora Joana Cabrera Pimentel”, enfatizó Samamé Aguirre.

​La titular de la RIS Ascope subrayó que el respaldo al trabajador de salud es prioridad, siempre que este se traduzca en un servicio eficiente para el ciudadano.

“Se busca que el personal asistencial cuente con las condiciones necesarias para laborar. El fin supremo es que los establecimientos estén aptos para el ciudadano. Las visitas inopinadas seguirán siendo una constante en toda la provincia para mantener un monitoreo real y efectivo”, detalló.

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