Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención primaria frente a las neoplasias en la región, la Red Asistencial La Libertad (RALL) de EsSalud realizó el lanzamiento oficial de la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). El acto protocolar se llevó a cabo en la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán, en el distrito de Moche.

La Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, informó que la meta institucional para el presente año es lograr la inmunización de 5,000 niños y niñas cuyas edades oscilen entre los 9 y 18 años. Esta estrategia se ejecutará de manera integral a través de intervenciones extramurales en 60 centros educativos, así como en las diversas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la red.

Durante su intervención, Holguín Armas subrayó la relevancia epidemiológica de esta campaña. “El cáncer de cuello uterino representa un desafío crítico para la salud pública en las Américas. A nivel global, las infecciones virales causan el 10% de los casos de cáncer, y de ese millón de casos anuales, aproximadamente 600,000 están vinculados directamente al VPH”, precisó.

La especialista detalló que el virus cuenta con más de 200 genotipos, de los cuales entre 15 y 20 son considerados de alto riesgo oncogénico (como los tipos 16, 18, 31 y 45), mientras que los tipos 6 y 11 son responsables del 90% de las verrugas genitales. En ese sentido, la vacunación se constituye como la herramienta más segura y eficaz para prevenir alteraciones celulares que deriven en oncología.

“Instamos a la comunidad educativa y a los padres de familia a facilitar este proceso en las aulas. Esta vacuna es una medida clave para proteger la salud y el futuro de nuestra población joven”, concluyó Holguín Armas.