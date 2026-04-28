La tarde de este martes, la Policía Nacional intervino a un sicario que habría participado en el crimen de un ingeniero registrado la mañana del viernes 3 en el distrito de La Esperanza y en el doble homicidio ocurrido la noche del sábado 25 en una fiesta de cumpleaños en Florencia de Mora.

Según el general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, al sospechoso se le detuvo en La Esperanza y reveló que le estaba haciendo seguimiento a una empresaria para acabar con su vida.

Video: PNP

“Hemos encontrado que este sicario le estaba haciendo reglaje a una ciudadana para asesinarla el día de mañana (miércoles). Le ha hecho seguimiento a su domicilio y su rutina deportiva. Ya tenía todas las coordinaciones para asesinar a esta empresaria”, indicó.

Los detectives llegaron hasta una vivienda en el AA. HH. Túpac Amaru (El Porvenir), donde se ocultaba el vehículo que presuntamente se empleó en los asesinatos. De acuerdo con el oficial, en el predio se realizó el pintado de color rojo a negro y se iba a cambiar a plomo.

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