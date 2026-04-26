Un nuevo ataque armado se registró en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, región La Libertad, dejó al menos dos personas fallecidas y seis heridas. El hecho ocurrió en el interior de una vivienda cuando una familia celebraba una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo con información policial, cuatro individuos ingresaron al inmueble y realizaron múltiples disparos contra los asistentes. La acción se produjo en cuestión de segundos y generó escenas de confusión entre quienes se encontraban en el lugar.

Ataque fue captado por cámaras de seguridad

Una cámara de videovigilancia instalada en una vivienda cercana captó el momento en que los sujetos irrumpen en la celebración. En las imágenes se escucha una ráfaga de disparos que supera las veinte detonaciones.

El registro también muestra el desplazamiento de los atacantes al interior del inmueble mientras ejecutaban el ataque. Este material viene siendo revisado por las autoridades como parte de las diligencias.

Las imágenes también evidencian que un quinto hombre permanecía al volante de un automóvil negro frente a la vivienda. Tras el ataque, los sujetos abordaron el vehículo para retirarse del lugar.

Antes de escapar, algunos de los implicados realizaron disparos al aire mientras subían a la unidad. Luego se alejaron rápidamente sin que se lograra su intervención inmediata.

La Policía Nacional inició las primeras acciones para esclarecer lo ocurrido y dar con la ubicación de los responsables. Entre las diligencias se incluye el análisis de las grabaciones y la recopilación de evidencias en la escena.

Según la investigación preliminar, el hecho estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas. No obstante, las autoridades continúan reuniendo información para confirmar esta hipótesis.