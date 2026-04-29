Con uso de herramientas tecnológicas y la aplicación de excelente trabajo de inteligencia, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte lograron desarticular a “Los Terribles de Trujillo”, una facción presuntamente vinculada a la organización criminal “Los Pulpos”.

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El operativo ejecutado en los distritos de La Esperanza y Alto Trujillo, culminó con la captura de cinco personas, presuntamente implicadas en actos de sicariato que han generado zozobra en la región La Libertad.

DRONES

Mediante el uso estratégico de drones y el análisis de cámaras de seguridad, los agentes identificaron un vehículo Renault de color negro que habría sido utilizado en el ataque del 25 de abril en Florencia de Mora, donde dos personas murieron y otras diez resultaron heridas.

El seguimiento táctico condujo a los efectivos hasta un inmueble ubicado en la calle Philips, donde se procedió a la detención de los sospechosos.

Los presuntos integrantes capturados fueron identificados como: Guilberto Riquelme Vásquez (33), “Zejota”, Leydi Rojas Huamán (24), “Chata”, Xiomara Verónica Chaute (23), “Gringa”, Óscar Romero Cóndor (19), “Memo”, y un hombre al que solo nombraron Jorge, alias “Pintor”.

Según las indagaciones preliminares, alias “Memo” habría confesado que el vehículo estaba siendo repintado, presuntamente para ser utilizado en un futuro atentado.

Este dato llevó a la ubicación de alias “Pintor”, quien fue sorprendido en Alto Trujillo mientras presuntamente modificaba la apariencia del automóvil.

A los detenidos se les investiga por la presunta comisión de delitos graves, entre ellos sicariato, tenencia ilegal de municiones y receptación. Asimismo, se les vincula con el asesinato de una ciudadana ocurrido el pasado 3 de abril y con el doble homicidio registrado recientemente en Florencia de Mora.

En el lugar de la intervención se incautaron 27 municiones, dispositivos móviles y motocicletas con presunto reporte de robo.

Los implicados permanecen bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones para esclarecer su presunta responsabilidad en estos crímenes.