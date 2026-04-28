Un artefacto explosivo, que estaba dentro de una bolsa, fue hallado en exteriores de un establecimiento que se sitúa en la cuadra 21 de la avenida Larco, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo.
- VER MÁS: La Libertad: Delincuentes detonan aparatos explosivos en dos viviendas de Alto Trujillo (VIDEO)
Según reportes preliminares, el objeto que estaba en una bolsa de color negro habría sido dejado por un desconocido al promediar las 8:20 de la mañana de este martes; sin embargo, a las 9:05 a.m., un trabajador se habría percatado cuando revisó el contenido.
Hasta el lugar llegaron los agentes de serenazgo de Víctor Larco Herrera que se encargaron de acordonar la zona y dieron aviso a la Policía Nacional.
LE PUEDE INTERESAR
- Cámaras de videovigilancia del municipio de Trujillo no guardan imágenes
- En medio de crisis en APP, César Acuña se va a España
- La Libertad: La agitación electoral golpea a la economía local
- La Libertad: El Apra se estrella contra otro duro rechazo en las urnas
- Voto castigó a partidos que gobernaron en La Libertad
- César Acuña: rechazo popular marca el fin de una era
- La Libertad: Postularán en partidos que no pasaron la valla
- La Libertad: Observatorio ciudadano cuestiona pago de adicionales en obra vial
- APP: acusaciones y renuncias en La Libertad tras fracaso electoral
- Daniel Salaverry tras ataque: “Estoy vivo de milagro”
- Colegio Médico de La Libertad busca fortalecer ley para proteger a personal de salud
- La Libertad: Dante Chávez dice que Óscar Acuña le hizo “daño” a APP