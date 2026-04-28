Un artefacto explosivo, que estaba dentro de una bolsa, fue hallado en exteriores de un establecimiento que se sitúa en la cuadra 21 de la avenida Larco, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo.

Según reportes preliminares, el objeto que estaba en una bolsa de color negro habría sido dejado por un desconocido al promediar las 8:20 de la mañana de este martes; sin embargo, a las 9:05 a.m., un trabajador se habría percatado cuando revisó el contenido.

Hasta el lugar llegaron los agentes de serenazgo de Víctor Larco Herrera que se encargaron de acordonar la zona y dieron aviso a la Policía Nacional.