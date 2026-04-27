Otra noche de terror se vivió en la provincia de Trujillo. En esta ocasión, en el distrito de Alto Trujillo, delincuentes llegaron hasta el Barrio 6 y detonaron cargas explosivas de forma simultánea en dos viviendas de la manzana O, dejando daños materiales. Además, afectando a cinco viviendas aledañas.

TEMOR

El atentado ocurrió al promediar las 10 de la noche del último domingo, por versión de los vecinos desconocidos llegaron hasta un inmueble de tres pisos, dejando una dinamita que destrozó la puerta de madera e hizo volar los protectores de las rejas de las cajas de gas natural. Asimismo, parte del piso de cerámica también sufrió daños.

Las ondas expansivas hicieron que los vidrios de las ventanas del segundo nivel de una casa que se encuentra al frente terminaran resquebrajadas. De igual forma de dos casas vecinas.

Asimismo, los moradores indicaron que también se produjo otra detonación a solo unos metros en otro predio de dos pisos que se encuentra en construcción. Aquí el detonante fue colocado en una puerta de metal que terminó doblado. Tres casas también sufrieron los estragos, afectando los cristales de sus ventanas.

Hasta el lugar llegaron miembros de Seguridad Ciudadana de Alto Trujillo y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los detectives quedaron a cargo de las pesquisas.

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