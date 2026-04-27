El vicegobernador de la región La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, sugirió al nuevo jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, que trabaje con un equipo de su entera confianza, pues si no hace eso será “más de lo mismo” y puede correr la misma suerte de su colega el general PNP Franco Moreno Panta, quien fue removido del cargo a solo cuatro meses de sus designación.

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El funcionario le recomendó a Espinoza que haga cambios y renueve a los mandos medios con oficiales que no se alineen con nadie y que tengan claro la misión que se les ha encomendado desde el Ministerio del Interior. “Solo así podrá ejecutar planes de seguridad sin que la información se filtre”, advirtió.

COMPROMISO

“Pedimos compromiso con la población en materia de seguridad. Tiene que ser enérgico en el control interno para sacar a los malos elementos de la institución y dar cumplimiento a su función, que es devolverle la seguridad al pueblo liberteño. Urge un liderazgo eficiente que dé resultados y que estos se vean plasmados en la disminución de los índices delictivos y la captura de organizaciones delictivas. Tienen que caer los cabecillas, extorsionadores y sicarios”, enfatizó.

Para Ever Cadenillas es sumamente extraño que las estrategias y planes que arman y se ejecutan para frenar la delincuencia no den los resultados esperados. “¿Será que dentro (de la Policía) hay gente infiltrada que quiere que las estrategias fracasen?. El general que llega tiene que traer a su equipo de confianza”, insistió.

MÁS POLICÍAS

Cabe indicar que el último sábado, el ministro del Interior, José Zapata Morante, y el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, arribaron a Trujillo con un contingente de 500 policías con plaza permanente en La Libertad.

La gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, resaltó la llegada de estos nuevos efectivos. Dijo que eso responde al clamor de la población frente a los altos índices de inseguridad.

“Tengo que llevar la voz del pueblo ante el Ejecutivo y hacer escuchar sus necesidades. En este caso, el general Óscar Arriola escuchó ese clamor y hoy vemos resultados concretos”, afirmó.

Cabrera recordó que ya se han invertido S/ 100 millones en equipamiento para la Policía y se comprometió mediante un convenio a seguir invirtiendo en mejorar su logística.

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