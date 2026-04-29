La rotura de una tubería de desagüe en la avenida 5 de Noviembre, cerca del mercado La Hermelinda. ocasionó el hundimiento de una parte de la plataforma de concreto que se ubica en la zona.

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Al respecto la empresa Sedalib informó que “viene atendiendo la emergencia en el emisor de 16”, pero debido a las estructuras de concreto de gran peso, se requiere del uso de maquinaria especializada para poder intervenir adecuadamente en la zona".

Personal técnico ya se encuentra en el sector monitoreando la intervención. Se ha colocado cinta de seguridad, para prevenir accidentes.